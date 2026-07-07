«Засунули в багажник умирать»: 24-летний омич до смерти забил парня сестры из-за слухов

24-летний мужчина не смог добиться смягчения наказания в кассационной инстанции Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в резонансном деле о жестоком убийстве в Москаленском районе. 24-летний местный житель, который вместе с подельником до смерти избил бывшего парня своей сестры и спрятал его в багажник, не смог добиться смягчения наказания. Приговор признан законным и справедливым.

Трагедия разыгралась ранним утром 21 ноября 2024 года в селе Элита Москаленского района. После совместного распития спиртных напитков 24-летний осужденный заподозрил бывшего парня своей сестры в совершении в отношении нее противоправных действий. Не став разбираться в ситуации, он совместно со своим 39-летним другом начал жестоко избивать жертву, нанося множество ударов по голове и телу.

Вечером того же дня мужчины погрузили еще живого, но уже находящегося в критическом состоянии потерпевшего в багажник автомобиля и перевезли к нему домой. Там мужчина скончался от полученной тяжелой черепно-мозговой травмы.

В ходе судебного процесса фигурант частично признал вину, однако отрицал, что смерть потерпевшего наступила именно от нанесенных им ударов, пытаясь переложить ответственность. Москаленский районный суд Омской области назначил ему 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако прокуратура, посчитав приговор слишком мягким для такого жестокого преступления, добилась его ужесточения. Апелляционная инстанция Омского областного суда увеличила срок до 8 лет 6 месяцев.

Адвокат осужденного попытался обжаловать решения в кассационном порядке, заявляя о непричастности подзащитного к смерти потерпевшего. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции оставила доводы защитника без удовлетворения.

Высшая инстанция подтвердила, что осуждение фигуранта законно, приговор и апелляционное определение вынесены с соблюдением действующего законодательства, а назначенное наказание в 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима является справедливым и соразмерным содеянному.

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