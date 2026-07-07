Омская «мушкетерка» завоевала серебряную медаль на первенстве России

Фото: СШОР № 12 им. ЗТР О.П. Крикорьянца

Омичка Алина Колобкова взошла на почетный пьедестал первенства России по фехтованию среди сильнейших юношей и девушек страны в возрастной категории от 13 до 15 лет. «Мушкетерка» из Омска завоевала серебряную медаль в фехтовании на саблях.

Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек страны в возрастной категории от 13 до 15 лет, проходило в середине июня в городе Тольятти. Спортсмены разыграли медали в фехтовании на шпагах, саблях и рапирах в личном и командном зачетах. Очень хорошие навыки продемонстрировала воспитанница омской детско-юношеская школа фехтования № 12 Алина Колобкова. Омичка завоевала «серебро» в фехтовании на саблях среди девушек. Лидировала в этой категории Ева Абсалямова из Республики Татарстан, а 3-е место заняли новосибирские спортсменки Полина Бровкина и Александра Пак.

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