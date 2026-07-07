Департамент по труду ХМАО обшивают больные заключенные из омской колонии

Омская колония строго режима для содержания и лечения заключенных мужчин-наркоманов заключила договор на пошив брендированной продукции с департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа. Находящиеся на тюремном лечении наркоманы уже изготовили по контракту партию из 150 шапок и 50 шарфов.
Омская колония строго режима для содержания и лечения заключенных мужчин-наркоманов ЛИУ-2 наладила выпуск брендированной продукции с символикой «Работа России». Заказчиком данного брендированного продукта стал департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа. Согласно контракту, омские заключенные уже изготовили партию из 150 шапок и 50 шарфов, которые в ближайшее время отправятся заказчику.
В УФСИН по Омской области напоминают, что производственные возможности ЛИУ-2 позволяют выполнять контракты по пошиву форменной одежды для сотрудников различных ведомств. Кроме того, в учреждении функционируют цех по производству продуктов питания, сувенирный и транспортно-ремонтный участки, подсобное хозяйство и цех по производству тротуарной плитки.
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