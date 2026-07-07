Сдать текст на ВИЧ можно в мобильных медицинских центрах

Медицинские специалисты напоминают жителям Омской области о важности регулярного обследования на ВИЧ-инфекцию. Несмотря на развитие медицины, вакцины от вируса иммунодефицита человека до сих пор не создано, а единственным надежным способом защиты остаются профилактика, осознанное поведение и своевременная диагностика. Сегодня, 7 июля, в Роспотребнадзоре Омской области напомнили о правилах профилактики о особенностях заболевания.

ВИЧ-инфекция — это длительно текущая болезнь, разрушающая иммунную систему. Ее поздняя стадия, СПИД, приводит к возникновению смертельно опасных вторичных заболеваний.

Врачи выделяют 3 основных пути передачи вируса:

Половой — при незащищенных контактах.

Парентеральный — через кровь (например, при использовании нестерильных инструментов для маникюра, татуажа или при употреблении инъекционных наркотиков).

Вертикальный — от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Основными факторами передачи являются биологические жидкости: кровь, ее компоненты, сперма, вагинальное отделяемое и грудное молоко. Коварство инфекции заключается в том, что инкубационный период обычно составляет до 3 месяцев, но при наличии иммунодефицитных состояний может увеличиваться до 12 месяцев. В это время человек может не подозревать о своем статусе и продолжать передавать вирус окружающим.

Чтобы защитить себя, омичам рекомендуют использовать барьерные методы контрацепции, применять только стерильные или одноразовые инструменты при любых вмешательствах, травмирующих кожу, и отказаться от приема наркотиков и алкоголя, которые провоцируют рискованное поведение.

Пройти тестирование на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства или в Омском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, который расположен по адресу: ул. 50 лет Профсоюзов, 119, корпус 1. Анализ можно сдать в том числе анонимно.

Врачи подчеркивают критическую важность экстренной профилактики. Если человек подвергся риску инфицирования, ему необходимо в течение 72 часов обратиться к врачу-инфекционисту для назначения антиретровирусных препаратов. При подтвержденном диагнозе специфическая терапия останавливает размножение вируса, предотвращает развитие СПИДа и уменьшает риск передачи инфекции другим людям. Каждый человек может внести свой вклад в борьбу с эпидемией, формируя ответственное отношение к собственному здоровью.

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