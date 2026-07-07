В Омске определились с датой выдачи атрибутики участникам Сибирского марафона

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выдача стартовых пакетов участникам Сибирского международного марафона пройдет в период с 29 по 31 июля. В пакет участника входят личный стартовый номер, индивидуальный чип автоматической системы электронного хронометража и официальная футболка с символикой марафона.

Сибирский международный марафон в этом году пройдет в Омске 1 августа. Участникам будут доступны три традиционные дистанции: классический марафон длиной 42 километра 195 метров — для совершеннолетних атлетов, забег на 10 километров — для спортсменов старше 14 лет и массовый старт на 3 километра — без возрастных ограничений. Для получения стартового пакета, омичам и гостям города, зарегистрировавшимся на забег, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и оригинал медицинского заключения о допуске к участию в массовом спортивном мероприятии. Спортсменам младше 18 лет также потребуется разрешение родителей или законных представителей, а обладателям льгот — соответствующие удостоверения.

Выдаваться стартовый пакет участникам марафона будет 3 дня — 29, 30 и 31 июля, по адресу бульвар Архитекторов, дом 35. При этом, в первый день пакет можно будет получить в период с 14 до 20 часов, в последующие два дня — с 10 до 20 часов.

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