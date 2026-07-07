В омские школы и садики поставлят 185 ноутбуков за счет бюджета города

Обновление техники позволит педагогам эффективнее вести учебный процесс и работать с цифровыми сервисами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Омского городского Совета приняли решение о выделении бюджетных средств на приобретение новой компьютерной техники для муниципальных образовательных учреждений. В общей сложности в школы и детские сады города поступит 185 современных ноутбуков, что позволит закрыть дефицит оборудования в ряде учебных заведений.

Согласно утвержденному плану, парк портативных ПК пополнится на 185 единиц. Вся техника будет поставляться уже с предустановленным и лицензированным программным обеспечением, необходимым для работы педагогов, подготовки к занятиям и проведения интерактивных уроков.

Новое оборудование направят в 9 учреждений города. В список получателей вошли 8 школ: № 60, 86, 91, 101, 119, 122, 134 и 138, а также 1 детский сад — № 279.

Цифровизация образовательной среды остается приоритетным направлением развития муниципальной инфраструктуры в 2026 году. Современная техника требуется учителям для работы с электронными журналами, дневниками и федеральными образовательными платформами.

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