В Омске подрядчики украли почти полмиллиарда при демонтаже двух школ

В Омске будут судить 4 фигурантов дела о хищении 469 млн рублей при строительстве 2 школ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске будут судить 4 фигурантов дела о хищении 469 млн рублей при строительстве 2 школ. Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование масштабного уголовного дела о хищении бюджетных средств при возведении социальных объектов. Подробности рассказали в следственных органах, 7 июля.

По версии следствия, преступная схема действовала в период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года. Обвиняемые заключили более 50 фиктивных договоров подряда с 2 подконтрольными им организациями на выполнение демонтажных работ на строительной площадке школы в микрорайоне «Серебряный берег». В результате махинаций из регионального бюджета было похищено 303 млн рублей.

По аналогичной схеме фигуранты похитили еще 166 млн рублей при строительстве школы в микрорайоне «Ясная Поляна» Омского района.

Полученные преступным путем деньги обвиняемые легализовали, переводя их на счета 3-х лиц под видом расчетов за оказанные услуги и поставленные товары. Из-за фактического прекращения выполнения работ и грубого нарушения сроков 2 контракта на строительство образовательных учреждений были расторгнуты заказчиками.

Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»), предъявлено 3 руководителям строительных организаций и 1 индивидуальному предпринимателю. Санкции по данным статьям предусматривают длительные сроки лишения свободы.

Для обеспечения возмещения причиненного региону ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 170 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.

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