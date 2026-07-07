Жителей Октябрьского округа Омска предупредили о воющих сиренах — это учения

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня днем, 7 июля, в Октябрьском округе Омска зазвучат сирены. О предстоящей проверке системы безопасности предупредили в департаменте общественной безопасности мэрии.

Как пояснили в ведомстве, с 13:00 до 13:30 на площадке филиала «ОМО им. П.И. Баранова» пройдет учебное тестирование локальной системы оповещения.

Мероприятие носит исключительно профилактический характер и не связано с какими-либо чрезвычайными ситуациями. Сирены будут слышны на территории, ограниченной улицами Богдана Хмельницкого, 3-й Транспортной, Лизы Чайкиной и Индустриальной.

Организаторы учений подчеркивают: поводов для беспокойства нет, все сигналы будут подаваться для отработки взаимодействия экстренных служб и технической диагностики оборудования. Горожанам рекомендуется сохранять спокойствие, а также заранее сообщить о предстоящей проверке своим родственникам, пожилым соседям и знакомым, чтобы избежать недопонимания. Подобные проверки в последнее время проводятся во всех округах города.

Ранее КП-Омск сообщала о последствиях налета беспилотников на Омск

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