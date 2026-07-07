Омичка получила 10 лет колонии за попытку сбыта более килограмма наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Омска вынес суровый приговор 39-летней омичке, которая пыталась наладить масштабный канал сбыта наркотиков через интернет-магазин. Со своими подельниками женщина познакомилась в интернете. Омичке инкриминировали сразу два тяжких эпизода, связанных с покушением на незаконный сбыт запрещённых веществ в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе судов Омской области, в ноябре 2025 года женщина через интернет-мессенджеры откликнулась на предложение анонимного куратора интернет-магазина. За материальное вознаграждение она согласилась выполнять роль фасовщицы и курьера — получать оптовые партии наркотика, делить их на мелкие дозы и помещать в тайники по городу.

Злоумышленница получила от своих заказчиков внушительный арсенал: более килограмма одного вида наркотика и 160 граммов другого. Дома она уже успела расфасовать запрещенные вещества, подготовив их к реализации, однако довести свой преступный план до конца не сумела. В момент, когда она собиралась приступить к закладкам, ее задержали сотрудники правоохранительных органов в ходе плановых оперативно-розыскных мероприятий.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Тем не менее, приговор был суров. Женщину признали виновной по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области возбудили уголовное дело из-за срыва водоснабжения в Таре

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