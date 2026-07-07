В Омской области возбудили уголовное дело из-за срыва водоснабжения в Таре

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области Тарская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование должностных лиц администрации города Тары. Поводом стала неисправность насоса на водозаборе, что в итоге привело к масштабной коммунальной катастрофе и введению режима чрезвычайной ситуации в разгар летней жары.

Правоохранительные органы взялись за выяснение обстоятельств аварии, оставившей почти 30 тысяч жителей города на севере области без питьевой воды. О том, что по инициативе Тарской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников администрации города Тары, сообщил портал «Тара 360».

По информации источника, чиновники получали неоднократные предупреждения со стороны ресурсоснабжающей организации — МУП «РТЦ ЖКХ», однако так и не обеспечили замену или ремонт вышедшего из строя резервного агрегата на нижнем водозаборе. оборудования не проводилась, а ремонтные работы не организовывались. Результат не заставил себя ждать: в ночь с 19 на 20 июня произошла внезапная остановка насосного комплекса, после чего система водоснабжения Тары полностью рухнула.

Администрация города оперативно проинформировала жителей о предстоящем отключении воды, заверив, что ведется монтаж резервного агрегата, однако спасти ситуацию не удалось. Уже 21 июня на территории муниципалитета был официально введен режим чрезвычайной ситуации — в жару почти 30 тысяч жителей остались без воды. К счастью, аварию удалось оперативно ликвидировать, и подача воды была восстановлена в кратчайшие сроки. Тем не менее, прокуратура настаивает на тщательной проверке всех обстоятельств инцидента и установлении круга виновных, чья халатность едва не привела к гуманитарной катастрофе.

Ранее КП-Омск сообщала, что аномальная жара вернется в Омск уже на этой неделе.

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