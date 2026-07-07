На этой неделе в Омск вернется аномальная жара

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни в Омской области установится знойная погода с высокими температурными показателями. По данным метеорологов, пик жары придется на конец недели, жара будет сопровождаться грозами и утренними туманами.

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 7 июля, регион окажется во власти теплого воздушного фронта. Днем термометры покажут от +26 до +31 градуса. Хотя существенных осадков синоптики не обещают, в отдельных районах не исключены кратковременные дожди с грозовой активностью. Ветер восточных направлений разгонится до 7–12 м/с. Ночные часы пройдут без дождей, но из-за высокой влажности в низинах может сгуститься туман.

В среду, 8 июля, жара усилится. Если ночью воздух будет остывать до комфортных +14…+19 градусов, то дневной прогноз — от +27 до +32. Осадков в этот день практически не предвидится, однако утренние туманы вновь возможны в некоторых частях области. Ветер сменит интенсивность: ночью он будет слабым (3–8 м/с), а днем его порывы могут достигать 6–11 м/с.

Самым знойным днем недели, по расчетам специалистов, станет четверг, 9 июля. Дневная температура достигнет отметок +28…+33 градусов, тогда как ночи останутся относительно прохладными (+14…+19). В первой половине дня небо будет ясным, но к вечеру в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер сменит направление на северное и усилится до 5–10 метров в секунду.

В такую погоду медики рекомендуют соблюдать питьевой режим и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в пиковые часы.

Ранее КП-Омск сообщала, что июнь 2026 года побил температурный рекорд

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