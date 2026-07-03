В Омской области жара побила 111-летний рекорд

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Обь-Иртышского УГМС подвели итоги минувшего месяца. По продолжительности зноя июнь 2026 года побил 111-летний рекорд. Аномально жарким был весь месяц.

Как рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, средняя температура июня составила +21…+24 градусов. При этом в первой декаде температура была выше нормы на 5-7 градусов. Во второй и третьей на 3-5 градусов выше нормы.

Осадки в июне выпадали неравномерно. Северные и центральные районы влаги получили достаточно, осадков там выпало даже больше нормы, зато поля южных районов страдали от засухи. В Шербакульском, Одесском, Павлоградском и Русско-Полянских районах в период с 8 по 12 июня было зафиксировано опасное агрометеорологическое явление, угрожающее потерей урожая «суховей». В течение этих дней температура составляла там 29-36 градусов при скорости ветра 7-18 м/с и относительной влажности воздуха 20-30 %.

Температурный максимум июня зарегистрирован в Русской Поляне температура воздуха там поднималась до +36 градусов.

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