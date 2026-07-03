До 6 детей неделю: в омском минздраве рассказали о частых травмах самокатчиков

Юные омичи значительно добавили работы врачам, еженедельно выполняющим до 6 хирургических операций на травмированных самокатами телах. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омский врач просит родителей провести беседы со своими детьми на предмет опасности, которую несут ставшие модными у подростков электрические самокаты. Мощный и скоростной транспорт невольно обеспечивает постоянной работой хирургов — еженедельно в детских больницах выполняется до 6 операций.

«К модным транспортным гаджетам надо относиться осторожно, иначе серьезной травмы не избежать. Ежедневно в детской больнице омские хирурги выполняют по 5-6 неотложных операций любителям лихой езды. Повреждения у всех различные, поэтому и травмы разной степени тяжести. Большинство ранений — это ушибы мягких тканей, конечностей, головы, растяжение связок. Бывают переломы голени, бедра. Самыми тяжелыми считаются разрыв селезенки, ЧМТ и ушиб головного мозга. В этих случаях приходится оперировать ребенка силами двух бригад — травматологической и нейрохирургической», — цитирует заместителя главного врача по хирургической части ГДКБ № 3 Сергея Лямзина МАХ-канал минздрава Омской области.

Врач рассказал о частых причинах, приводящих к травмам во время катания детей на самокатах. Юные омичи стараются ездить на самой высокой скорости и в случае возникновения какого-либо препятствия, просто не в силах справится с тяжелой машиной. Также дети часто используют телефон на ходу, слушают музыку в наушниках — такое снижение контроля за обстановкой не дает ребенку возможности вовремя реагировать на угрозу. Также Сергея Лямзин недоумевает по поводу беспечности омских родителей: они покупают (или дают возможность взять на прокат) ребенку самокат, но при этом совершенно не думают об элементарной безопасности своего чада. Поэтому по Омску носятся юные самокатчики без наколенников и налокотников, но главное — без шлема, а именно снижает риск летального исхода и инвалидизации.

Также медик также дал советы, как уберечься от несущегося по дороге самокатчика пассивным участникам дорожного движения. По его словам, пешеходам нужно быть внимательным, смотреть по сторонам, особенно если видимость ограничена. При приближении человека на самокате, лучше отойти в сторону с его пути. Если избежать столкновения не удалось, нужно сгруппироваться, чтобы избежать перелома или повреждения позвоночника.

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