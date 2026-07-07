Омичам рассказали, где найти убежище и пункт эвакуации на случай ЧС

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Омска актуализировала на своем официальном портале данные о городской инфраструктуре гражданской обороны. На специальной странице «Карты безопасности» опубликована информация о нескольких тысячах простейших укрытий, пунктах выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), сборных эвакуационных пунктах и учебно-консультационных центрах.

По данным мэрии, в городе насчитывается 1972 сооружения, которые могут быть использованы в качестве укрытий. В их число входят подвалы жилых домов, подземные пешеходные переходы, а также другие сооружения.

На той же платформе, в разделе «Карты безопасности», размещена информация о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты. Адреса сбора при срочной эвакуации опубликованы в разделе «Размещение сборных эвакуационных пунктов». Кроме того, для жителей доступен перечень учебно-консультационных пунктов, где проводятся занятия по основам гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях.

В последнее время вопросы безопасности особенно актуальны для омичей. В жилых домах города начали размещать памятки с инструкциями о действиях при угрозе атаки БПЛА. Жителям рекомендуют при получении сигнала укрываться в капитальных строениях, подвалах или подземных переходах, держаться подальше от окон и не пользоваться лифтами.

Узнать адрес ближайшего убежища можно также в окружной администрации, своей управляющей компании или по единой диспетчерской службе города по телефону 78-78-78. Информация о ближайшем укрытии должна быть размещена на информационных досках в каждом подъезде.

Напомним, вчера, 6 июля, вражеские дроны впервые долетели до Омска. Все последствия атаки КП-Омск собрала здесь.

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