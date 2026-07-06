Омский «Авангард» опроверг приобретение динамовского форварда-легионера

Фото: ХК «Авангард»

Инсайдеры с уверенностью сообщили о еще одном переходе игрока команды КХЛ в «Авангард», но далее это никак не подтвердилось. Речь идет о канадском форварде Седрике Пакетте.

Телеграм-канал «Трансферы КХЛ I Хоккей» написал, что Пакетт якобы достиг договоренности о подписании контракта с «ястребами». Однако авторы его не уточнили ни сумму контракта, ни срок. На сегодня у форварда истек договор с московским «Динамо», но клуб озвучивал желание сохранить его в составе.

В самом «Авангарде» однако договоренность с Седриком опровергли, ответив на вопрос КП-Омск.

«Подтверждения об этом нет, даже близко», — так дословно ответили в клубе.

Ранее мы писали, что новым игроком «Авангарда» стал форвард Егор Афанасьев, а еще один нападающий-легионер, Джованни Фьоре, ушел из стана «ястребов».

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