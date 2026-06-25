Омский «Авангард» покинул ценный форвард-легионер

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 24 июня объявил, что его нападающий Джованни Фьоре принял решение продолжить карьеру в другой команде. «Ястребы» поблагодарили хоккеиста за игру и пожелали удачи.

Напомним, по ходу прошлого сезона Фьоре показывал добротную игру, а в одном из матчей регулярного чемпионата даже сделал хет-трик. В плей-офф у него семь очков по системе «гол + пас» (3+4) за 17 матчей.

В какую команду уходит легионер, в «Авангарде» не стали уточнять. А вот по инсайду Телеграм-канала «Арена бреда» это «Локомотив» — мол, тот, освободив под «потолком» зарплат почти 200 млн рублей, «получает значительное преимущество перед другими клубами».

«После подписания контракта с Ливо Авангард даже не начинал переговоры о финансовой части с Джованни Фьоре. Однако вряд ли жалование канадского форварда в Омске превысило бы 20 миллионов.

Красная цена этому игроку сегодня как раз 20-30 миллионов. Но ярославцы своими ходами с чемпионскими бонусами взрывают рынок», — добавили авторы канала.

Резюмируем этот уход мнением болельщика на самой популярной гостевой книге фанатов «Авангарда».

«По Джованни вообще непонятная ситуация была, судя по интервью Сопина. Вроде бы нужен нам, а вроде как Бог даст, паспорт получить можно, но вдруг не успеет к началу чемпионата, и так далее. Конечно, парень принял решение свалить. Почему было принято решение, что он нам не особо нужен — непонятно!», — написал там омич с ником «Сергейвр».

Ранее мы писали, что «ястребы» продлили контракт с другим легионером итальянского происхождения, Джозефом Чеккони.

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