Большинство омичей не конфликтуют с коллегами по поводу графика отпусков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Большинство работающих омичей не конфликтуют с коллегами по поводу графика отпусков. Об этом заявили 70% жителей Омска в опросе, проведенном SuperJob среди экономически активные жители города.

Однако, несмотря на большой процент миролюбивости омичей при планировании ежегодного отдыха, есть и такие, у которых составление графика не проходи гладко. Так 23% респондентов признались, что в их коллективах возникают разногласия при планировании отдыха. При этом мирно договорится с коллегами удается у 21% жителей Омска. И лишь 2% сообщили, что урегулирование конфликтов по поводу отпуска у них состоялось только после вмешательства в спор сотрудников отдела кадров и прямого начальника. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями, «отпускные» конфликты в омских организациях основном разгораются из-за периода летнего отдыха.

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