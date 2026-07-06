В Омскую область не пустили очередную партию помидоров из Узбекистана

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вирус бурой морщинистости был обнаружен 30 июня в двух партиях узбекских томатов специалистами Управлением Россельхознадзора по Омской области. Помидоры из Узбекистана, общим весом 20 тонн, были уничтожены на складе временного хранения.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля в отношении импортной подкарантинной продукции, поступившей из Республики Узбекистан на территорию Омской области, было выявлено заражение груза опасным карантинным организмом. Так, в двух партиях томатов весом более 20 тонн, выявлен карантинный вредный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата, что подтверждено результатами экспертизы, проведенной Омским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК», — говорится в сообщении на сайте Управления Россельхознадзора по Омской области.

В ведомстве особо отметили возможную опасность обнаруженного в узбекских помидорах вируса: если он появится в любой промышленной теплице, за неделю убьет все находящиеся в ней растения. В целях предотвращения распространения вредителя на территории Омской области, данная партия томатов была уничтожена на складе временного хранения в присутствии специалистов омского Россельхознадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Омска после пожара вновь открылся популярный магазин тканей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru