Сотрудники МЧС «спасают» купающихся омичей с помощью внушительных штрафов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Не совсем обычном способом организации безопасного отдыха на воде занялись инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Омской области. Нерадивых омичей, игнорирующих правила купания, штрафуют на внушительные суммы: от 300 до 15 тысяч рублей.

«Многие любители активного отдыха на воде, будь то сап-доски, байдарки или лодки, забывают о главном: Иртыш — это полноводная судоходная река. Выходить на ее центральную часть —смертельно опасно из-за движения крупногабаритных судов. Не менее важна безопасность каждого человека: спасательный жилет — это не рекомендация, а жизненная необходимость», — говорится в сообщении ведомства в МАХ-канале.

Также в МЧС по Омской области сообщили о проведенном «спасательном» рейде, после которого пострадали кошельки нерадивых омичей: за последнюю неделю инспекторами Центра ГИМС было выписано 24 штрафа. Суммы составили от 300 рублей — за нахождение на плавсредстве без спасательного жилета, до 15 тысяч рублей — за то, что лодка вообще не была оборудована спасательными средствами. Также в ведомстве отметили, что с начала июня в регионе утонули 12 человек, четверо из которых — дети.

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