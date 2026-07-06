Омскую пенсионерку задержали при попытке отправить стратегические грузы в КНР

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинский районный суд Омска передано уголовное дело в отношении 76-летней жительницы региона. Пенсионерку обвиняют в приготовлении к контрабанде через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) специфических материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники. Подробности рассказали в пресс-службе судов Омской области.

По версии органов предварительного следствия, пожилая женщина выступала посредником и переводчиком при переговорах своего знакомого — жителя Омска — с представителями Китайской Народной Республики.

Следователи установили, что обвиняемая совершила действия, направленные на подготовку к незаконному перемещению через границу ЕАЭС грузов, подпадающих под экспортный контроль. Материалы, которые могут быть использованы в военной промышленности, планировалось передать китайской стороне.

Однако довести преступный умысел до конца пенсионерка не смогла. Ее деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Женщина была задержана прямо в здании омского железнодорожного вокзала в тот момент, когда пыталась сесть в поезд и покинуть город.

Действия омички квалифицированы по ч. 1 ст. 30 — ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ («Приготовление к контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники»). Данная статья относится к категории преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, а санкции по ней предусматривают строгое наказание вплоть до длительных сроков лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело официально передано судье. В ближайшие дни будет решен вопрос о назначении даты первого судебного заседания и рассмотрении ходатайств сторон. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению каналов незаконного вывоза за рубеж продукции и технологий двойного назначения, представляющих стратегический интерес для страны.

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