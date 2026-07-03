Прокуратура помогла омскому бойцу СВО с регистрацией

Прокуратура Ленинского округа Омска восстановила право участника СВО на оформление регистрации по месту жительства. Об этом пресс-служба ведомства рассказала 3 июля.
Мужчина не мог получить положенные страховые выплаты из-за отсутствия прописки. После ранения по состоянию здоровья сибиряк не обращался в учетные органы и не собирал необходимые бумаги. Прокуроры оказали ему правовую и практическую помощь.
Сейчас военнослужащий уже зарегистрирован и подал заявление на получение положенных ему страховых выплат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мать троих участников спецоперации шьет антидроновые одеяла в Оконешниковском районе
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru