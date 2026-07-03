Прокуратура помогла омскому бойцу СВО с регистрацией

Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Ленинского округа Омска восстановила право участника СВО на оформление регистрации по месту жительства. Об этом пресс-служба ведомства рассказала 3 июля.

Мужчина не мог получить положенные страховые выплаты из-за отсутствия прописки. После ранения по состоянию здоровья сибиряк не обращался в учетные органы и не собирал необходимые бумаги. Прокуроры оказали ему правовую и практическую помощь.

Сейчас военнослужащий уже зарегистрирован и подал заявление на получение положенных ему страховых выплат.

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