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НовостиОбщество3 июля 2026 12:07

Прокуратура помогла омскому бойцу СВО с регистрацией

Мужчина смог подать заявление на получение выплат
Анна Ковалёва
Фото: прокуратура Омской области

Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Ленинского округа Омска восстановила право участника СВО на оформление регистрации по месту жительства. Об этом пресс-служба ведомства рассказала 3 июля.

Мужчина не мог получить положенные страховые выплаты из-за отсутствия прописки. После ранения по состоянию здоровья сибиряк не обращался в учетные органы и не собирал необходимые бумаги. Прокуроры оказали ему правовую и практическую помощь.

Сейчас военнослужащий уже зарегистрирован и подал заявление на получение положенных ему страховых выплат.

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