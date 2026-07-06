С помощью прокуратуры дети из Омской области получили новую игровую площадку

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Только после вмешательства прокуратуры Одесского района произведен ремонт детской площадки в одном из детских садов села Одесское. Место для игр малышей находилось в плачевном состоянии, а руководство детского учреждения не обращало на этот факт внимание.

Проблема в одном из детских садов в Омской области выяснилась после проведения личного приема заместителя прокурора Омской области Евгения Бельтюкова жителей села Одесское. Родители детей пожаловались на ненадлежащее состояние игровой площадки на территории детского сада. Информация о плачевном состоянии детской площадки в детском учреждении подтвердилась в ходе проверки: сотрудниками прокуратуры установлены факты износа покрытия, деформации отдельных элементов оборудования. По результатам проверки прокурор Одесского района направил в суд исковое заявление, в котором указывалась необходимость устранить допущенные нарушения руководством МБДОУ «Одесский ДС». Заявление было рассмотрено и удовлетворено местным судом. По итогу учреждением приобретено необходимое игровое оборудование и организован его монтаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области осужденные сделали ремонт в Доме ребенка

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru