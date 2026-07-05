В Омской области осужденные сделали ремонт в Доме ребенка

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

Осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ в исправительном центре №1 (ИЦ-1) УФСИН России по Омской области, провели масштабную благотворительную акцию в региональном Специализированном доме ребенка. Мужчины помогли учреждению с хозяйственными работами, обновили интерьеры и привезли детям подарки.

В сопровождении сотрудников ИЦ-1 осужденные взяли на себя работы по благоустройству прилегающей территории и ремонту помещений. На улице они скосили разросшуюся траву и провели санитарную обрезку кустарников на игровых площадках, сделав прогулочные зоны более безопасными и комфортными для ребят. Также был отремонтирован вход в здание учреждения.

Внутри групп мужчины обновили детскую мебель, требовавшую реставрации. Покраска кроваток, столов и игровых модулей позволила создать для малышей более уютную и эстетичную атмосферу.

Помощь не ограничилась только физическим трудом. Осужденные и сотрудники учреждения подготовили для воспитанников дома ребенка подарки: сладкие угощения, свежие фрукты и развивающие игрушки, которые вызвали у детей искреннюю радость.

В пресс-службе УФСИН России по Омской области отмечают, что подобные инициативы играют ключевую роль в исправлении осужденных. Принудительные работы сами по себе являются мерой наказания, не связанной с полной изоляцией от общества, а участие в волонтерских проектах помогает людям обрести новые социальные ориентиры.

Добровольческий труд развивает способность к сопереживанию, чувство ответственности и позволяет по-новому взглянуть на свою жизнь. Возможность делать добрые дела способствует переоценке ценностей, формированию уважительного отношения к обществу и успешной ресоциализации перед возвращением к обычной жизни. Подобные выезды в социальные учреждения стали для омского ИЦ-1 доброй традицией.

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