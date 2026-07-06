Началась вторая волна приема заявлений для зачисления в школы омских первоклашек

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Минобразования Омской области сообщает сегодня, 6 июля, о старте дополнительного приема заявлений для зачисления в школы омских первоклашек. По информации ведомства, во «вторую волну» омские родители могут выбрать для своих будущих школьников учреждение, в котором есть свободные места.

«С 6 июля стартует вторая волна приема заявлений для зачисления детей в первый класс. В первую волну до 30 июня принимались заявления от семей, проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна предназначена для всех остальных желающих. Родители могут выбрать учреждение, в котором есть свободные места, и подать документы. При этом документы в учреждениях принимаются до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2026 года», — сообщает министерство образования Омской области в своем МАХ-канале.

В ведомстве также просят родителей будущих первоклассников обратить внимание на памятку при подаче заявления через портал «Госуслуги»:

— информацию о наличии мест в первом классе необходимо проверить на сайте интересующей школы;

— на сайте школы в разделах «Прием в первый класс», «Вакантные места для приема (перевода)» показано количество вакантных мест или их отсутствие — в этом случае вновь нужно пройти по указанной выше ссылке и выбрать другое учреждение;

— при наличии мест в первых классах, необходимо подать заявление через сайт Госуслуги, но также, с 6 июля, можно прийти в школу с оригиналами документов, необходимых для подачи заявления.

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