Вслед за бензином: в омских магазинах начали ограничивать продажу сахара

Причины лимитов ритейлеры не объясняют, хотя с начала года продукт подорожал почти на 11% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Омска столкнулись с новыми потребительскими ограничениями. Вслед за жесткими лимитами на покупку топлива на автозаправочных станциях, в торговых сетях города начали вводить квоты на базовые продукты питания. В одном из местных торговых центров омичи заметили объявления, запрещающие закупать сахар впрок.

Как сообщают покупатели, на прилавках одного торгового центра появилось предупреждение: «Сахар отпускается не более 1 упаковки в одни руки».

Ни руководство торгового центра, ни представители розничных сетей пока никак не прокомментировали ситуацию и не объяснили, с чем связаны подобные меры. Официальных заявлений о дефиците продукта или перебоях с поставками от производителей также не поступало.

Тем не менее, появление лимитов совпало с очередным витком роста цен. По данным аналитического сервиса «Ай мониторинг», с начала текущего года стоимость сахара в Омской области выросла на 10,9% (на 7,28 рубля). Теперь за килограмм сладкого продукта покупателям в среднем приходится отдавать 74 рубля.

Сахар стал уже вторым товаром массового спроса в регионе, на покупку которого введены ограничения. Ранее в Омской области были установлены строгие лимиты на отпуск топлива. Для борьбы с ажиотажным спросом и перекупщиками на АЗС ввели правило: в один бак разрешено заливать до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива, а наполнять канистры и другие емкости категорически запрещено.

Эксперты потребительского рынка отмечают, что точечные ограничения на продажу социально значимых товаров «в одни руки» обычно вводятся ритейлерами в периоды ажиотажного спроса или при ожидании резкого повышения отпускных цен от поставщиков. Это позволяет магазинам избежать пустых полок и дать возможность приобрести продукт по старой цене максимальному количеству покупателей.

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