Жители Омской области лишились 120 тысяч рублей, купив билеты в Таиланд

Мужчина даже и не собирался в отпуск, а его аккаунт просто взломали Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Семейная пара из Таврического района стала жертвой изощренной мошеннической схемы при планировании отпуска. Злоумышленники похитили у супругов 120 тысяч рублей, продав им несуществующие авиабилеты через взломанный аккаунт близкого родственника. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть местной полиции обратился 42-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что они с супругой планировали провести отпуск на море. В это время женщина вела переписку в мессенджере со своим братом, который, как она была уверена, находился за границей. В ходе беседы «родственник» посоветовал ей обратиться к его знакомому из туристического агентства, который якобы может продать билеты по очень выгодной цене.

Доверившись совету брата, супруги выбрали тур в Таиланд и перевели полную стоимость бронирования — 120 000 рублей — на указанные мошенниками банковские счета, после чего стали ждать даты вылета.

Обман раскрылся благодаря счастливой случайности. Спустя несколько дней женщина в разговоре с матерью радостно поделилась новостью о предстоящей поездке и упомянула, что это брат, находясь на курорте, подсказал им прекрасный вариант. Однако мать сообщила, что сын никуда не уезжал и все это время находится дома. Потерпевшая немедленно позвонила брату и выяснила, что его аккаунт в мессенджере был взломан киберпреступниками.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранительные органы устанавливают личности злоумышленников и движение похищенных средств.

Полиция в очередной раз призывает омичей быть предельно внимательными при совершении покупок в интернете и бронировании путешествий. Мошенники всё чаще создают поддельные сайты и используют взломанные аккаунты друзей и родственников, чтобы войти в доверие и обойти критическое мышление жертв. Эксперты по кибербезопасности напоминают главное правило: если знакомый в переписке рекомендует сомнительные сервисы, просит перевести деньги или предлагает «эксклюзивные» скидки, необходимо обязательно связаться с ним по обычной голосовой или видеосвязи для подтверждения личности. Если вы стали жертвой злоумышленников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

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