Омские ученые создадут новые высокопродуктивные сорта чечевицы

Первые партии элитных семян поступят аграриям уже в 2026 году

Омский аграрный научный центр (АНЦ) стал соисполнителем комплексного научно-технического проекта по созданию отечественных высокопродуктивных сортов чечевицы. Работа реализуется в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства до 2030 года и направлена на достижение целей нацпроекта по технологическому обеспечению продовольственной безопасности России.

Партнером омских ученых выступило алтайское элитно-семеноводческое хозяйство. Одной из ключевых задач масштабного проекта станет разработка модели ускоренной селекции на основе генетического анализа. Специалисты будут искать образцы с ценными хозяйственными признаками и на их базе создавать новые сорта, объединив усилия генетиков, селекционеров и семеноводов со всей страны.

По словам руководителя селекционно-семеноводческого центра Омского АНЦ Петра Николаева, в планах — выведение трех новых сортов чечевицы: мелкосемянной зеленой, мелкосемянной красной и крупносемянной зеленой.

«Все они должны быть урожайными, засухоустойчивыми и с высоким содержанием белка», — отметил Николаев. На каждый новый сорт будет оформлен патент и разработана индивидуальная технология возделывания, адаптированная под климатические условия.

Проект напрямую способствует достижению стратегической государственной цели: к 2030 году доля отечественных семян на рынке должна достичь 75%. Планируется, что к этому сроку объем высева новых сортов чечевицы отечественной селекции составит 4100 тонн. Продажи семян первой репродукции российским аграриям стартуют уже в 2026 году — будет реализовано 100 тонн, а к 2030 году объем ежегодных поставок вырастет до 1500 тонн.

Омская школа селекции чечевицы имеет глубокие исторические корни: исследованиями в этом направлении региональные ученые занимаются еще с 1940-х годов, а в 2015 году работа была возобновлена в полном объеме.

У омичей уже есть серьезный научный задел и готовые разработки. В настоящее время два новых сорта проходят государственное сортоиспытание: в 2024 году на испытания была отправлена крупносемянная зеленая чечевица «Сибирская», а в 2025-м — мелкосемянная красная «Гарнет». Успешное прохождение этих этапов позволит в скором времени передать перспективные семена сельхозпроизводителям для внедрения в севооборот.

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