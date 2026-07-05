В Седельниково с размахом отметили 300-летие села

Райцентр Седельниково отмечает знаменательную дату — 300-летие со дня образования. Праздничные мероприятия проходят в течение всего года, а в честь юбилея в селе подвели итоги масштабных проектов по обновлению социальной сферы и обсудили дальнейшее развитие муниципального образования.
Празднование 300-летия села стало поводом для реализации в районе различных культурных, образовательных и спортивных проектов. Кульминацией торжеств стала яркая и зрелищная ярмарка «Деревенское подворье», которую посетило руководство региона вместе с командой областного правительства.
Среди особо значимых достижений отмечено завершение капитального ремонта местной школы в рамках национального проекта и партийной программы «Единой России», обновление Центральной районной больницы (ЦРБ) и детской школы искусств, а также проведение большого объема работ по благоустройству центральной части села.
На встрече с активом также были затронуты важнейшие для района инфраструктурные темы. Обсуждались ход ремонта автомобильной дороги Омск – Муромцево – Седельниково, вопросы водоснабжения, дальнейшего благоустройства территорий и обеспечения транспортной доступности.
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