В СибЮУ и ОмЮК вручили дипломы выпускникам

Фото: пресс-служба СибЮУ.

Недавние студенты получили дипломы из рук руководителей силовых структур: службы судебных приставов, прокуратуры, УФСИН, следственного комитета. Выпускникам СибЮУ дипломы вручались по следующим направлениям подготовки:

- «Юриспруденция» (бакалавриат) - фундаментальная правовая подготовка для работы в судебных, правоохранительных и корпоративных структурах;

- «Юриспруденция» (магистратура) - углубленная подготовка управленческих и экспертных кадров в сфере права;

- «Судебная и прокурорская деятельность» - специализированная подготовка для работы в органах судебной системы и прокуратуры;

- «Психология служебной деятельности» - подготовка психологов для работы в правоохранительных органах, силовых структурах и системе исполнения наказаний.

36 человек окончили вуз с отличием, подтвердив высокий уровень своей профессиональной подготовки.

Фото: пресс-служба СибЮУ.

Всего в 2026 году университет выпустил 330 специалистов. Уже сейчас значительная часть выпускников трудоустроена или проходит стажировки в судах, органах прокуратуры, следственных комитетах, адвокатуре и юридических департаментах крупных организаций. Высокий уровень профессиональной подготовки подтверждается востребованностью специалистов на региональном и федеральном рынках труда.

«Не сомневаюсь, что все мы – преподаватели и сотрудники университета – будем гордиться сегодняшними выпускниками, а вы дадите нам для этого все необходимые основания. Учтите, что приобретенные вами в университете знания, умения и навыки – лишь фундамент для будущего обучения, не более того. Не воспринимайте полученный диплом как прибытие в пункт назначения. То, чему вы обучились, – важно. То, что вы научились тому, как учиться, – самое важное: это основа для будущего успеха длиною в жизнь. Нужно четко понимать: чем бы вы ни занимались, учиться придется всю жизнь», - отметил в приветственной речи ректор университета Юрий Соловей.

Фото: пресс-служба СибЮУ.

За весь период своей работы вуз выпустил более 9 тысяч специалистов с высшим профессиональным образованием.

Практика свидетельствует, что дипломы Сибирского юридического университета служат надежной рекомендацией при устройстве на работу. Выпускники успешно работают по избранной специальности. Не случайно в национальном рейтинге трудоустройства выпускников российских вузов Сибирский юридический университет ежегодно занимает места в группе лидеров.

Выпускники ОмЮК обучались по специальностям «Социальная работа», «Право и организация социального обеспечения» и «Юриспруденция». 25 из них стали обладателями красных дипломов. Они учились без троек, горели своим делом и теперь могут смело выбирать лучшие места для старта карьеры. Большинство выпускников уже трудоустроены или проходят собеседования на профильные должности.

Фото: пресс-служба СибЮУ.

«Каждый из вас прошел серьезный путь - от первого курса до защиты диплома. Мы гордимся тем, что наши выпускники не просто получают знания, а становятся специалистами, в которых нуждается правовая система, - сказала, напутствуя молодых людей, директор колледжа Юлия Бурдельная. - Особые слова благодарности - преподавателям и наставникам, которые вложили в студентов не только профессиональные компетенции, но и человеческие ценности. Уверена, что ваши знания и ответственность помогут вам добиться успеха в профессии». Впереди у выпускников большая и серьезная дорога - работа, ответственность, новые вызовы.