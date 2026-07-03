В Омске могут появиться скверы имени Токаева и Жириновского

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омске могут появиться скверы имени Владимира Жириновского и Кемеля Токаева отца нынешнего президента Казахстана. Соответствующие инициативы на следующем заседании рассмотрит Омский городской Совет.

С идеей увековечь память лидера ЛДПР обратились его однопартийцы. Предполагается, что сквером имени Владимира Жириновского станет зеленая зона между остановкой «Дом Туриста» и домом по улице Гагарина, 2.

Имя Кемеля Токаева Региональная казахская национально-культурная автономия предложила присвоить скверу возле здания Госпиталя для ветеранов войн, в границах улицы Гагарина. Именно это место выбрано не случайно. Кемель Токаев был участником Великой Отечественной войны и после ранения проходил лечение в омском госпитале. Отец будущего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был награжден орденом Отечественной войны II степени и двумя медалями «За отвагу». После войны он окончил Казахстанский государственный университет и стал писателем.

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