Прокуратура потребовала забрать землю у компании, строящей дома на Красном Пути

Фото: Кирилл Янчицкий.

Областная прокуратура обратилась в арбитраж с иском о том, чтобы принудительно изъять два земельных участка у тюменской строительной компании «Красный Путь». Меж тем планируемое строительство является элементом плана комплексного развития территории в районе ДИ «Сибиряк» и Красного Пути, и если случится изъятие, это скорее план сорвет.

Территория двух участков площадью 12,5 тыс. квадратных метров расположена на пересечении 4-й Северной и Красного Пути, ранее там работал теннисный корт «Дирижабль».

Прокуратура отметила в иске, что застройщик распоряжается данными землями незаконно. Суд принял иск 1 июля, одновременно введя обеспечительные меры в виде заморозки любых регистрационных действий и сделок. Сделано это до окончания разбирательств.

Первое предварительное заседание по делу состоится 6 августа.

Соглашение о комплексном развитии территории «Красный Путь» и мэрия заключили в конце 2025 года. Компания планировала ликвидировать корт и построить на его месте жилой микрорайон. Действующие нормы позволяют строить в этих местах высотные дома от 11 этажей и выше.

Изначально, в мае 2025 года, освоением площадки планировал заняться другой тюменский застройщик, компания «Ньютон», которая уже возводит два дома-«ступеньки» на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова.

В дальнейшем права на землю перешли к «Красному Пути» по судебному спору. О том, что «Ньютон» собирался построить на данном месте два жилых дома, КП-Омск уже писала.

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