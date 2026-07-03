В Омске обновят систему оповещения населения о ЧС

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Омска заявили о намерении модернизировать систему оповещения граждан о ЧС и угрозах. Заявление было сделано на официальной странице мэрии во «ВКонтакте» в ответ на обращения горожан. Омичи пожаловались, что во время объявления режима беспилотной опасности 1 июля сирены в городе были слышны не везде. Также с задержкой в этот день поступили СМС-оповещения.

Точных сроков обновления системы в мэрии Омска не назвали. Пока власти рекомендовали омичам установить на телефоны специальное приложение от МЧС это позволит получать предупреждения об угрозах максимально оперативно.

Ранее КП-Омск рассказывала, что омскому подрядчику ремонта моста у Телецентра вынесли предостережение

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