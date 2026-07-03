В Омской области мошенники создали фиктивный пункт ПВЗ и украли миллион

Фото: УМВД России по Омской области

Следователи отдела МВД России по Марьяновскому району расследуют уголовное дело о дерзком мошенничестве в сфере электронной коммерции. Злоумышленники организовали хищение дорогостоящих товаров из пункта выдачи заказов (ПВЗ), открытого в небольшой деревне Александровка. Ущерб составил более миллиона рублей.

Инцидент был выявлен службой безопасности компании-маркетплейса. Специалисты обратили внимание на аномально высокий оборот недавно открывшегося ПВЗ в сельской местности. За короткий период через него было оформлено заказов на сумму свыше 1 миллиона рублей, при этом число реальных покупателей составило всего три человека. В посылках преобладали ликвидные дорогостоящие товары: смартфоны, видеокарты и комплектующие для компьютеров.

Заподозрив неладное, служба безопасности приняла решение об экстренном закрытии данного пункта выдачи. Денежные средства, ранее списанные за заказы, были автоматически возвращены на банковские счета «покупателей». Однако сам товар, предназначенный к выдаче, к моменту прибытия курьера для изъятия остатков уже был вывезен из помещения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что договор на открытие ПВЗ был заключен с использованием персональных данных несуществующего лица. Опросив владелицу дома, где арендовалось помещение, сыщики вышли на след 24-летнего ранее не судимого жителя Омского района.

Задержанный признался, что познакомился в Омске с неизвестным, который предложил ему схему «легкого заработка». Молодой человек открыл пункт выдачи, а для оформления заказов привлек двух своих знакомых. После блокировки ПВЗ и возврата средств на их карты, фигурант самостоятельно вывез посылки. Согласно договоренности, он передал основному организатору схемы 600 тысяч рублей, а похищенную технику оставил себе для дальнейшей реализации.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать личность второго участника мошеннической схемы — главного идеолога преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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