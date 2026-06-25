Трое омичей обманули легендарный московский «ЦУМ» на 1 миллион рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ущерб в размере более 1 миллиона рублей нанесли легендарному московскому магазину «ЦУМ» трое молодых омичей. Теперь ушлых жителей Омска ждет суд по двум серьезным уголовным статьям — «Покушение на совершение преступления» и «Мошенничество».

Ленинский районный суд города Омска в ближайшее время примет к рассмотрению уголовное дело в отношении трех местных жителей. Омские юноши возраста 19, 20 и 21 года, обвиняются в совершении преступлений по двум статьям: «Покушение на совершение преступления» и «Мошенничество». От их незаконных действий пострадал известный на всю страну столичный магазин «ЦУМ». По версии следствия, молодые омичи заказывали посредством интернета в этом магазине дорогостоящие брендовые вещи известных марок. После получения заказа, ушлые ребята уходили с ним в примерочные комнаты и там подменяли полученные вещи на заранее приобретенные неоригинальные дешевые товары. Затем они писали отказную, и в магазин возвращались поддельные вещи.

Полученные таким образом брендовые вещи обвиняемые продавали, прибыль делили между собой. В результате преступной деятельности интернет-магазину «ЦУМ» причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело передано в производство судье, решается вопрос о назначении судебного заседания.

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