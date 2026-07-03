Для нового производства в омской ОЭЗ «Авангард» закупят китайское оборудование

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании регионального Инвестиционного комитета обсудили вопросы реализации крупных экономических проектов. Ключевыми темами стали модернизация комбината пористых материалов в ОЭЗ «Авангард» и скорое открытие нового логистического центра крупного торгового ритейлера. На сегодняшний день строительная готовность объекта достигла 80%.

Участники комитета обсудили развитие проекта «Комбинат пористых материалов», который реализуется на территории особой экономической зоны «Авангард». Резидент ОЭЗ ведет активную модернизацию производства газобетонных блоков из золошлаковых отходов и готовится к запуску новых линий по выпуску крупноформатных стеновых материалов и тротуарной плитки. В связи с расширением производства в соглашение об осуществлении деятельности в ОЭЗ будут внесены соответствующие изменения.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, инвестор уже заключил контракт с китайской компанией на изготовление оборудования для модернизации производственной линии. Кроме того, предприятием приобретен современный бетонный завод российского производства и специализированная техника. Параллельно продолжается развитие необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры.

Реализация логистического проекта имеет стратегическое значение для региона. По данным управления пресс-службы губернатора и правительства Омской области, запуск современного распределительного центра позволит создать около 800 новых рабочих мест, расширить сотрудничество ретейлера с местными производителями продукции, сократить сроки и стоимость доставки товаров в магазины, а также увеличить налоговые поступления в бюджет.

Особая экономическая зона «Авангард» продолжает оставаться ключевой точкой притяжения инвестиций в Омской области, предлагая резидентам налоговые льготы и готовую инфраструктуру для развития высокотехнологичных производств строительных материалов.

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