Из любви к искусству: омич украл у бывшей сожительницы музыкальные инструменты

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Страстную «любовь» к музыке продемонстрировал 40-летний житель Называевского района. Мужчина украл у своей бывшей сожительницы электроинструменты и музыкальный центр, но при этом не тронул остального имущества.

В отдел полиции Называевского района обратилась 51-летняя местная жительница, сообщившая о странной на ее взгляд краже. Вор вынес из принадлежащего ей гаража все «музыкальное» имущество, но не тронул другие ценные вещи. По итогу происшествия женщина не досчиталась электроинструментов и музыкального центра. Полицейские довольно быстро вычислили «культурного» воришку — им оказался 40-летний бывший сожитель потерпевшей. В ходе опроса преступника выяснилось, что он выкрал из дома женщины ключи от гаража, а после вынес из него имущество. Почему проходимца привлекли только музыкальные инструменты, осталось не выясненным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске педагог нашла пропавшего на сутки 11-летнего мальчика

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru