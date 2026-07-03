В Омске педагог нашла пропавшего на сутки 11-летнего мальчика

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Благополучно закончились в Омске поиски ребенка, который 1 июля ушел из дома и не вернулся в этот день. Обнаружить пропавшего мальчика помогла его учительница, которая увидела школьника в маршрутном такси и немедленно позвонила правоохранителям.

Проживающий в Ленинском округе 11-летний школьник заставил сильно поволноваться своих родителей. 1 июля он ушел из дома на прогулку, но в этот день в квартире так и не появился. Несмотря на то, что мальчишка и ранее уходил из дома, сотрудники полиции и волонтеры почти сутки активно занимались поиском ребенка. Найти парнишку удалось с помощью его учительницы — женщина увидела «пропажу» садящимся в маршрутное такси, и немедленно позвонила правоохранителям. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится проверка условий жизни и воспитания ребенка, а также причины его ухода из дома. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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