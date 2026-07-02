Глава СК потребовал доклад об аварийном доме на Королева в Омске

В соцсетях обсуждают проблемы с расселением аварийного дома на проспекте Королева в Омске. Люди переехали, но положенных выплат так и не дождались. Одна из женщин с ограниченными возможностями осталась без временного помещения из маневренного фонда. 2 июня в СК сообщили, что центральный аппарат подключился к решению проблемы.
Сейчас по факту сложившейся ситуации расследуется уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Максиму Зайцеву доложить о ходе разбирательств. Председателю ведомства также предоставят информацию о принятых мерах. Исполнение поручения находится под контролем московских специалистов.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что Бастрыкин потребовал доклад о водоснабжении в поселке Красный Яр.
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