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Общество2 июля 2026 9:00

Глава СК потребовал доклад об аварийном доме на Королева в Омске

Люди не получили компенсацию, а инвалиду отказали в маневренном жилье
Анна Ковалёва
Александр Бастрыкин. Фото: Тимур Ханов

Александр Бастрыкин. Фото: Тимур Ханов

В соцсетях обсуждают проблемы с расселением аварийного дома на проспекте Королева в Омске. Люди переехали, но положенных выплат так и не дождались. Одна из женщин с ограниченными возможностями осталась без временного помещения из маневренного фонда. 2 июня в СК сообщили, что центральный аппарат подключился к решению проблемы.

Сейчас по факту сложившейся ситуации расследуется уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Максиму Зайцеву доложить о ходе разбирательств. Председателю ведомства также предоставят информацию о принятых мерах. Исполнение поручения находится под контролем московских специалистов.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что Бастрыкин потребовал доклад о водоснабжении в поселке Красный Яр.

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