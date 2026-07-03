Почти 400 пожаров полыхали на территории Омской области в первый месяц лета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

МЧС России по Омской области сообщала месячную сводку пожаров, которые произошли на территории региона. Спасателям пришлось выезжать на борьбу с огнем 391 раз, в пожарах погибли в июне пять человек.

«В первый месяц лета омские пожарные выезжали на тушение пожаров 391 раз. Всего в жилых помещениях региона произошло 108 возгораний. Из огня были спасены 24 человека, но, к сожалению, в жилом фонде погибли 5 человек. Основными причинами возгораний в июне стали: неосторожное обращение с огнем — 242 случая, неправильная эксплуатация электрооборудования — 89 случаев, печи в частных домовладениях — 15 случаев и пожар в транспортных средствах — 17 случаев», — говорится в сообщении МЧС России по Омской области в МАХ-канале.

Также пожарные рекомендуют омичам в качестве превентивной меры использовать дополнительную защиту своего жилья: установку в квартире или в доме автономного дымового пожарного извещателя и покупку огнетушителя. Эти средства, по мнению спасателей, помогут вовремя обнаружить огонь и потушить его на начальной стадии.

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