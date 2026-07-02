На «черный день», квартиру и отпуск: омичи рассказали, на что откладывают деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе опроса, проведенного порталом SuperJob, омичи рассказали о причинах, толкающих их на экономию денег с целю накопления средств. Деньги большинство жителе Омска откладывают на «черный день», квартиру и отпуск.

Главной причиной накопительства денег для омичей стала финансовая подушка безопасности: ее постоянным пополнением занимаются 36% жителей города. Еще 20% омичей заявили, что копят на квартиру и такой же процент горожан собирает весь год деньги на предстоящий отпуск. Также выяснилось, что реже всего жители Омска откладывают деньги на открытие собственного дела — об этой статье накопления заявили всего 4% опрошенных омичей. При этом 9% жителей берегут финансы без определенной цели, а еще 9% — откладывают на обучение, покупку дорогих вещей и медицинские услуги. Достаточно много в Омске оказалось откровенных «транжир»: не делают никаких накоплений, активно тратя деньги на текущую жизнь и удовольствия, 20% горожан.

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