Омич выудил на удочку огромного сазана весом 12,5 килограммов

Фото: паблик «Рыбалка в Омске» vk.com/omsk_fishing

Эпитетом «Мега-рыбалка» наградил свою поездку на озеро Сартлан в Новосибирской области удачливый омский рыболов. Мужчины выловил на обыкновенную удочку сазана весом 12,5 килограммов, потратив на борьбу с озерным монстром более 20 минут.

«Мега-рыбалка! Были на озере Сартлан с 29 июня по 1 июля. Первые два дня вообще ничего не клевало, но последним утром, перед отъездом, понеслось. Сазанчики стандарт 1,5-3 кг, караси почти под килограмм и прочая мелочь. А примерно около 9:00 утра клюнул этот Годзилла, эмоций доставил неимоверное количество! 20 минут борьбы и чистейшего адреналина. 12,5 на весах. Это мой новый личный рекорд!», — сообщил омич в паблике «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста разместил фотографию своей уникальной добычи, сообщив, что фотографию на берегу не делали пор причине спешки — выловив сазана они тут же поехали домой, в Омскую область, чтобы довести рыбу неиспорченной. На вопросы многочисленных комментаторов мужчина ответил, что выловил рекордного по весу сазана на удочку, а рыбачил с лодки, в камышах.

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