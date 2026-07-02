Омичи поймали на Иртыше значительное количество огромных щук и судаков

Фото: МАХ-канал «Рыбалка в Омске»

Серьезным уловом хищной рыбы похвастались в социальных сетях жители Омска. Двум друзьям, которые приехали в Большереченский район на рыбалку с женами и детьми, попались огромные щуки и крупные судаки.

«Всем рыбакам привет. Как многие тут пишут: «Ехали с работы в пятницу, заскочили на пару часиков». С другом и нашими семьями. Ловили за рабочим поселком Большеречье, на Иртыше, в месте под названием «Черные камни». Прорыбачили всю субботу: с 4 утра до 18 часов вечера. Рыбка поклевывает, глубина — от 3 до 4 метров. Использовали воблера разные», — говорится в сообщении МАХ-канала «Рыбалка в Омске».

В подтверждении своих слов автор поста опубликовал фотографию богатого улова, в котором присутствуют как очень крупные щуки, так и значительные по размеру судаки. Также в посте говорится об огромном количестве комаров, от которых не спасала мазь. Но несмотря на это неудобство, рыбаки сообщают, что остались очень довольными после такого, богатого на улов выезда.

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