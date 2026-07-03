Более 50 собак из омского нелегального мини-питомника раздали сердобольным жителям

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы угрозами финансовых санкций помогли дачникам из СНТ «Заря-1» избавиться от нелегального мини-питомника, появившегося на территории товарищества. В результате 50 собак породы ши-тцу перестали мучить садоводов круглосуточным воем и лаем.

Беда пришла в садоводческое некоммерческое товарищество «Заря-1» от одной из хозяек дачи. Омичка организовала на территории своего участка нелегальный питомник, в котором содержались более 50 собак породы ши-тцу. Огромная «собачья семья» замучила своим круглосуточным воем и лаем всех соседей предприимчивой женщины. Кроме того, дачники постоянно жаловались на невыносимый запах. По итогу председатель СНТ обратился в суд, который встал на сторону большинства садоводов, и обязал владелицу нелегального питомника закрыть свой «собачий бизнес».

После вступления решения суда в законную силу судебный пристав-исполнитель предоставил должнице срок для добровольного исполнения требований по прекращению деятельности питомника. Однако женщина проигнорировала законное требование и продолжила заниматься своими собаками. Ситуация разрешила дочь владелицы нелегального питомника, которая юридически являлась хозяйкой дачного участка. Девушка довольно быстро избавила соседей от шумной проблемы, пристроив собак в семьи сердобольных омичей.

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