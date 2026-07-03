В 2,5 раза увеличился в этом году экспорт зерна и продовольствия из Омской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В омском Россельхознадзоре сообщают об значительном увеличении объема экспорта из Омской области продовольственных, фуражных и технических грузов в первом полугодии 2026 года. Специалисты ведомства отмечают двукратное наращивание омской внешней торговли, в сравнении с прошлым годом.

«В 1 полугодии 2026 года на экспорт отгружено 5770,4 тонн семенного материала, 780,5 тысяч тонн продовольственных, фуражных и технических грузов, а также 326,5 кубических метров лесоматериалов», — говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Омской области.

В ведомстве уточняют, что основной объем отгружаемой продукции приходится на злаковые культуры. В сравнении с 1 полугодием 2025 года, экспорт зерна увеличился в 2,55 раза — с 242,9 до 619,8 тысяч тонн. Основными странами-экспортерами омского зерна и продовольствия стали Казахстан, Китай, Киргизия, Азербайджан. Также в территориальном подразделении Россельхознадзора сообщили, что экспортные грузы досмотрены и оформлены в соответствии с требованиями. Рекламаций по фитосанитарному состоянию от стран-импортеров омской подкарантинной продукции, в ведомстве не зарегистрировано.

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