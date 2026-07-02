Большинство омичей не работают по полученной ими специальности

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Только 32% омичей работают по полученной ими специальности. Еще 54% жителей Омска признались в ходе опроса, проведенного порталом «Авито», что построили карьеру в другой области, не связанной с полученным образованием.

44% процента работающих омичей трудятся в сферах, которые никак не связаны с полученным ими профессиональным образованием. Еще 10% жителей Омска заняты в смежной сфере. И только лишь треть горожан — 32% — заявили о том, что работают «согласно записи в полученном ими дипломе». Интересно, что в ходе проведенного опроса выяснилась еще одна тенденция — омская молодежь тоже живет по принципу «невостребованного образования»: среди респондентов возрасте от 18 до 24 лет только 26% работают по полученной специальности. При этом почти треть молодых респондентов (29%) уже работают в другой профессиональной области, а каждый четвертый (25%) переучивается на другую профессию.

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