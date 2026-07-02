Омский десятиклассник отправится покорять Арктику

Фото: проект «Ледокол знаний» во «ВКонтакте»

23 июня в столичном музее «АТОМ» на ВДНХ жюри подвело итоги финального этапа седьмого сезона просветительской экспедиции Росатома. Из 48 финалистов, съехавшихся со всей страны, отобраны 27 счастливчиков, которые в августе отправятся к Северному полюсу на атомоходе «50 лет Победы». В этом списке – 15-летний омич Иван Власов.

Конкурс в этом году побил все рекорды по массовости: заявки подали более 73 тысяч учащихся школ и колледжей из всех 89 регионов России. Отбор проходил в три этапа, и на каждое место в экспедиции претендовало в среднем по 3045 человек. От Сибирского федерального округа в финал пробились шестеро ребят из Новосибирска, Томска, Барнаула и Омска.

Заключительное испытание организаторы провели в формате «научного спарринга». Участники разделились на несколько междисциплинарных команд и защищали противоположные точки зрения по актуальным темам – от квантовых вычислений и ядерной медицины до освоения Луны и перспектив Арктики.

Главный приз для победителей – путешествие к самой северной точке планеты. Примечательно, что в этом году экспедиция впервые объединит школьников из всех восьми федеральных округов – это приурочено к Году единства народов России. Сам проект «Ледокол знаний» уже седьмой год помогает подросткам определиться с будущей профессией, раскрыть интеллектуальный потенциал и сделать первые шаги в науке и инженерии.

Для омского школьника Ивана Власова поездка на ледоколе станет не только наградой за блестящие знания, но и уникальным шансом увидеть своими глазами суровую красоту Арктики и пообщаться с ведущими экспертами атомной отрасли.

Ранее КП-Омск сообщала, что омским художникам предложили нарисовать марку и открытку для российской почты

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