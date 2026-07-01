Омским художникам предложили нарисовать марку и открытку для российской почты

Фото: пресс-служба УФПС Омской области

Почта России приглашает жителей Омской области принять участие в конкурсе на создание эскизов почтовой марки и открыток на тему «С Новым годом!». В мероприятии могут принять участие жители старше 18 лет, работающие художниками и дизайнерами, а также студенты и выпускники творческих вузов.

«Для участия в состязании необходимо создать интересный, яркий, запоминающийся эскиз марки или авторской открытки, посвященных Новому году, в различных техниках: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и т.д. Отметим, что работы, созданные нейросетями и другими приложениями для создания искусственных изображений с помощью программных алгоритмов, без использования навыков авторского мастерства, конкурсное жюри к рассмотрению не примет», — говорится в сообщении УФПС Омской области.

В почтовом ведомстве рассказали, что подать заявку желающим поучаствовать в конкурсе необходимо до 19 августа. Итоги конкурса будут объявлены 4 сентября 2026 года. С победителями заключат договор и выплатят гонорар, а на основе лучших работ Почта России выпустит в обращение почтовую марку и пять немаркированных открыток.

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