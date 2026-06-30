Омичей ждет череда ливней Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ухудшение погодных условий прогнозируется в Омской области с первого по третье июля, сообщает метеорологическая служба региона.

По данным специалистов, ночью местами ожидаются туманы, в отдельных районах при грозах возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду, дожди. Третьего июля местами прогнозируются сильные дожди и возможен град.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям рекомендуется оперативно информировать экстренные службы по телефонам 01, 101, 8-3812-25-83-26, 8-3812-44-91-00 или Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 78-78-78.

Своевременное получение информации о неблагоприятных погодных условиях позволяет гражданам подготовиться к возможным осложнениям. Ответственное отношение к прогнозам и соблюдение рекомендаций специалистов помогают минимизировать риски в период ухудшения метеообстановки.

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