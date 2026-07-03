Самолет из Омска в Минеральные Воды задерживается с вылетом на 4 часа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Онлайн-табло омского аэропорта оповещает сегодня, 3 июля, пассажиров рейса A46286 о значительном нарушении графика вылета их самолета. Борт, обслуживаемый авиакомпанией «Азимут», вылет с четырехчасовым нарушением расписания.

Четыре дополнительных часа придется провести в аэропорту города Омска пассажирам российского самолета Sukhoi Superjet 100. Авиалайнер, который должен был улететь в Минеральные Воды в 9 часов утра, задерживается с отправлением до 13 часов. Судя по онлайн-табло ставропольского аэрогавани имени Юрия Лермонтова, опоздание связано с поздней отправкой самолета из Минеральных Вод — по расписанию от должен был вылететь в 1 час 20 минут, но по неизвестной причине задержался с отправкой до 5 часов 40 минут. В данный момент на этот рейс, выполняемый авиакомпанией «Азимут», идет регистрация.

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