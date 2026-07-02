Омский аэропорт будет приостанавливать работу лишь при важном сигнале

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У омичей в связи с режимом беспилотной опасности, объявлявшейся 1 июля, возник вопрос о том, как в будущем при таком режиме сработает аэропорт имени Карбышева. Эту тему разъяснила представитель облправительства.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева сообщила СМИ, в том числе КП-Омск:

«Ограничения на прием и отправление воздушных судов аэропорт вводит только в случае получения сигнала «Ковер» от омского центра ОВД на основании решения командования ПВО».

Ранее мы сообщали и то, что в области ввели запрет на публикацию информации о БПЛА и работе ПВО.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru