Омский аэропорт будет приостанавливать работу лишь при важном сигнале

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
У омичей в связи с режимом беспилотной опасности, объявлявшейся 1 июля, возник вопрос о том, как в будущем при таком режиме сработает аэропорт имени Карбышева. Эту тему разъяснила представитель облправительства.
Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева сообщила СМИ, в том числе КП-Омск:
«Ограничения на прием и отправление воздушных судов аэропорт вводит только в случае получения сигнала «Ковер» от омского центра ОВД на основании решения командования ПВО».
Ранее мы сообщали и то, что в области ввели запрет на публикацию информации о БПЛА и работе ПВО.
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